السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تنفذ "144.317" جولة خلال الخمسة الأشهر الماضية



الدمام 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليه 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الفترة من 6 رجب إلى 28 ذو القعدة الحالي، "144.317" جولة رقابية، و "2849" جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المحلات والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، للتأكيد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الوقائية لحماية المواطنين والمقيمين .

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير "٣٦٩٤" مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية المراكز التجارية، و "١٢٠٧" مخالفة تكدس في مساكن العمالة، و "٩٢٧٠" مخالفة بالتدابير والاجراءات الصحية المرتبطة بالحد من فيروس العدوى في الأسواق والمراكز التجارية.

وفيما يتعلق بالإصحاح البيئي والنظافة أزالت الأمانة "813.759" مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، وتطهير وتعقيم "224.600" موقعاً في المنطقة، و "488.985" من الآليات والمعدات والحاويات.

وأكد الصفيان، حرص الأمانة على حماية المنطقة من انتشار هذه الجائحة وفق مجموعة من البرتوكولات والتعليمات التي تم تطبيقها في المناطق الحيوية التي يرتادها الناس باستمرار وتوعيتهم بالتقيد بها من خلال فريق عمل مشترك من البلديات والإدارات بالأمانة، إضافة إلى تشكيل لجان ميدانية للقيام بجولات مكثفة وفق خطط وآليات محددة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ على أي شكاوي مركز البلاغات والطوارئ ٩٤٠ ووسائل التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.

// انتهى//.

13:37ت م

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