السعودية اليوم / أسرية تبوك تختتم برنامجاً تثقيفياً بعنوان "الرفقة الصالحة "



تبوك 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

اختتمت جمعية التنمية الأسرية بتبوك أمس، برنامجاً تثقيفياً بعنوان: "الرفقة الصالحة", بحضور 42 متدربة، وقدم عبر منصة الجمعية الإلكترونية.

وبينت الجمعية أن البرنامج تناول عدداً من المحاور منها: التعرف على دور الإسلام في بناء العلاقات النافعة والآثار الإيجابية للرفقة الصالحة على الصحة العقلية والنفسية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج الجمعية التنموية الوقائية والعلاجية للأسرة، للإسهام في تحقيق الاستقرار الأسري وسط بيئة آمنة ومحفزة، ينفذها فريق من المدربين المتخصصين في مجال الأسرة.

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12:59ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.