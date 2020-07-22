ع / السعودية اليوم / إدارة المساجد في الطائف تجهز 460 جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الأضحى



الطائف 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

اكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف تهيئة وتجهيز نحو 460 جامعاً ومسجداً رئيسيا ومساندا في أرجاء المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك .

وروعي في تقسيمها الشمولية والتوزيع العادل لمختلف الأحياء للتخفيف على بعض الجوامع وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المقدمة من الجهات ذات العلاقة.

ودعت الإدارة المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ، والالتزام بالتباعد الجسدي ، وإتاحة الفرصة للمصلين عند الدخول والخروج من بيوت الله ، وعدم التزاحم على أبواب المساجد علماً بأنه ينادى للصلاة عن الساعة السادسة وخمس دقائق صباحا .

// انتهى //

12:48ت م

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