السعودية اليوم / سنغافورة تسجل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سنغافورة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

سجلت سنغافورة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 399 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة السنغافورية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 48.434 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 27 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 44.584 حالة .

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12:41ت م

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سنغافورة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسسجلت سنغافورة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 399 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت وزارة الصحة السنغافورية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 48.434 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 27 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 44.584 حالة .// انتهى //12:41ت م0078

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