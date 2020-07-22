

الأحساء 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

أوضح التجمع الصحي في الأحساء أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز (تأكد) في الأحساء بلغ "2265" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل به قبل عشرة أيام حتى الآن، مضيفاً أن العمل جار حالياً على التوسع في تقديم الخدمة لزيادة الطاقة الاستيعابية اليومية من المستفيدين.

وخصصت الصحة مراكز (تأكد) للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس (

وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع

تكون بؤر للتفشي.

// انتهى //

12:34ت م

0074



الأحساء 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأوضح التجمع الصحي في الأحساء أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز (تأكد) في الأحساء بلغ "2265" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل به قبل عشرة أيام حتى الآن، مضيفاً أن العمل جار حالياً على التوسع في تقديم الخدمة لزيادة الطاقة الاستيعابية اليومية من المستفيدين.وخصصت الصحة مراكز (تأكد) للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس ( كورونا ) من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنعتكون بؤر للتفشي.// انتهى //12:34ت م0074

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 2000 مستفيد من خدمات مركز (تأكد) في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.