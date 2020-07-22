السعودية اليوم / رئيس البرلمان العربي يثمّن جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في دعم ونصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية



القاهرة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي عالياً الجهود الكبيرة والمواقف النبيلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب في بيان له اليوم عن الامتنان والشكر لله عز وجل الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، سائلاً الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في قيادة مسيرة الخير والتقدم والرفعة والازدهار للمملكة وشعبها الكريم.

// انتهى //

12:33ت م

0073



القاهرة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي عالياً الجهود الكبيرة والمواقف النبيلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في دعم ونُصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.وأعرب في بيان له اليوم عن الامتنان والشكر لله عز وجل الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، سائلاً الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في قيادة مسيرة الخير والتقدم والرفعة والازدهار للمملكة وشعبها الكريم.// انتهى //12:33ت م0073

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