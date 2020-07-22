تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأربعاء 22 يوليه 2020

واصلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعها،الأربعاء،لليوم الثاني على التوالي، وسط توجه عالمي نحو المعدن الأصفر بصفته الملاذ الآمن في ظل تداعيات جائحة كورونا وعودة التوتر التجاري بين أمريكا والصين.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار (24) نحو 4 ريالات، ليسجل 223.13 ريال نحو (59.5 دولار) .

وبلغ سعر جرام عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة 195.24ريال (52.06 دولار)، وعيار (18) سجل 167.35 ريال (44.62 دولار).

وعن أسعار الذهب منخفض التكلفة في المملكة جاء عيار (16) بسعر 148.75 ريال (39.67 دولار)، وعيار (14) سجل 130.16 (34.71 دولار)، أما سعر جرام الذهب عيار (12) فسجل 111.56 ريال (29.75 دولار)، وعيار (10) جاء سعره عند 92.97 ريال (24.79 دولار).

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وسجل سع كيلو الذهب 223 ألفا و187 ريالا نحو (59 ألفا و514 دولارا).

وعالميا قفز الذهب بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى في نحو 9 أعوام مدفوعا بضعف الدولار، فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم.

وبحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1856.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2011 عند 1865.35 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1856.80 دولار للأوقية.

كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من مؤشر الدولار الذي يقبع قرب أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر.