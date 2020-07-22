شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية : 10 آلاف مستفيد من ملتقى تمكين للتوظيف والان نبدء بالتفاصيل

قال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي أنه انطلاقًا من دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم من سوق العمل، تم إطلاق ملتقى تمكين الافتراضي للتوظيف، بمشاركة أكثر من (20) جهة داعمة، و (10,000) مستفيد، بهدف تعزيز قدراتهم عبر إقامة ورش عمل تفاعلية ودورات تدريبية وربطهم بمزودي الفرص الوظيفية في مجالات متنوعة.

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