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دراسة: كوفيد-19 سينتهي تمامًا باتباع هذه الخطوات البسيطة
دون لقاح أو علاج
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قالت دراسة جديدة نشرت في مجلة PLoS Medicine إن هناك 3 سلوكيات بسيطة يمكنها أن توقف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى دون لقاح أو علاج.
وهذه السلوكيات الجديدة هي غسل اليدين بانتظام وارتداء الأقنعة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وشيد الباحثون في المركز الطبي بجامعة أوتريخت نموذجًا جديدًا ينظر في تفشي المرض وجهود الوقاية التي يمكن أن تساعد في وقفه، واستندت على تفاعل الناس في هولندا.
وكتبوا: يمكن الوقاية من الوباء الكبير باتباع هذه السلوكيات، وحتى إذا كان الجمهور بطيئًا، ولكنه غير السلوك في النهاية فإنه بإمكانه تقليل عدد الحالات.
وقالت الدراسة إنه إذا تم الجمع بين قواعد التباعد الجسدي الذي تفرضه الحكومة مع الوعي بالمرض واتباع خطوات الوقاية الشخصية فإن ذلك بإمكانه تقليل حالات الإصابة حتى بعد رفع إجراءات الإغلاق التي تفرضها الحكومات.
الحديث بالأرقام:
وقالت الدراسة: علميًا، فإن تأثير التدابير المفروضة ذاتيًا يعني أن سارس-كوفيد-2 لن يسبب تفشيًا كبيرًا في بلد يعتمد فيه 90% من السكان على غسل اليدين، كما أن التباعد الاجتماعي فعال بنسبة 25%.
ويرى مؤلفو الدراسة ضرورة أن تعمل الحكومات على تثقيف الجمهور حول كيفية انتشار الفيروس ورفع مستوى الوعي حول الأدوار الحاسمة للتباعد الاجتماعي وغسل اليدين.
وكان مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها ردد سابقًا بعض مما تقوله هذه الدراسة حيث قال إنه إذا ارتدى الجميع كمامات الوجه لمدة 12 أسبوعًا قادمين فإن تفشي الفيروس سيتوقف.
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