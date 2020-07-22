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الصحة تستعد لموسم الحج بمستشفيات وعيادات متنقلة وسيارات إسعاف
لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن
متابعات الخليج 365 - واس
واصلت “الصحة” تكثيف استعداداتها، وتعزيز جاهزية مرافقها؛ لتوفير الرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ. وبما يتماشى مع الأوضاع الحالية لفيروس كورونا كوفيد – 19.
وهيأت الوزارة عددًا من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن شملت: “مستشفى منى الوادي، ومركز صحي 29 في عرفات، والمستشفى الميداني، والعيادة المتنقلة، و 6سيارات إسعاف عالية التجهيز، و3 عيادات في مقر سكن الحجاج”.
كما يشارك عدد من الكوادر الطبية والفنية في تقديم الخدمات الصحية للحجاج، إضافةً إلى ذلك كثّفت الصحة استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة المتوقع حدوثها هذا العام؛ نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة.
وجهّزت الوزارة مرافقها الصحية في المشاعر المقدسة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وضربات الحرارة وعلاجها، حيث وفرت عددًا من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فاعليتها في خفض درجة الحرارة، والتقليل من حالات الإجهاد الحراري، وضربات الحرارة.
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