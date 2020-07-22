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أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1977 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 54663.
وأضافت الوزارة أن مجموع الوفيات بكوفيد-19 وصل إلى 430، بعد وفاة 6 أشخاص منذ منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء.
وحسب بيانات الوزارة التي نقلتها "روسيا اليوم"؛ فإن 22920 شخصًا تماثلوا للشفاء حتى الآن ليبقى هناك 31313 حالة نشطة، بينها 663 مصابًا يتلقون العلاج بالمستشفيات؛ فيما يخضع الآخرون للعلاج في منازلهم وفي الفنادق التي أعدت لمصابي كورونا.إسرائيل فيروس كورونا الجديد
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 12:30 PM
ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 54663 بينهم 430 حالة وفاةأكبر حصيلة يومية.. إسرائيل تسجل نحو 2000 إصابة بكورونا آخر 24 ساعة
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1977 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 54663.
وأضافت الوزارة أن مجموع الوفيات بكوفيد-19 وصل إلى 430، بعد وفاة 6 أشخاص منذ منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء.
وحسب بيانات الوزارة التي نقلتها "روسيا اليوم"؛ فإن 22920 شخصًا تماثلوا للشفاء حتى الآن ليبقى هناك 31313 حالة نشطة، بينها 663 مصابًا يتلقون العلاج بالمستشفيات؛ فيما يخضع الآخرون للعلاج في منازلهم وفي الفنادق التي أعدت لمصابي كورونا.
، أكبر حصيلة يومية.. إسرائيل تسجل نحو 2000 إصابة بكورونا آخر 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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