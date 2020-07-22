، دون الـ6 آلاف لليوم الثالث.. روسيا تسجل 5862 إصابة جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 789190 منها 12745 وفاة

سجلت روسيا، اليوم الأربعاء، 5862 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبقى الحصيلة اليومية دون 6 آلاف لليوم الثالث على التوالي؛ فيما بلغ عدد الوفيات اليومية 165 حالة.

بذلك وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 789190، منها 12745 حالة وفاة، حسبما ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي.

ووفق "روسيا اليوم" أشار التقرير إلى أنه مع رصد 9699 حالة شفاء جديدة، ارتفع مجموع المتعافين إلى 572053، وتراجع عدد الحالات النشطة إلى 204392، مقابل 208364 أمس.

وحسب بيانات المركز؛ فإن 25.9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

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