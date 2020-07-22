شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي : قيادة المملكة تبذل جهوداً نبيلة لنصرة العرب والمسلمين والان نبدء بالتفاصيل

ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي عالياً الجهود الكبيرة والمواقف النبيلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في دعم ونُصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية. وأعرب في بيان له اليوم عن الامتنان والشكر لله عز وجل الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، سائلاً الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في قيادة مسيرة الخير والتقدم والرفعة والازدهار للمملكة وشعبها الكريم.

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