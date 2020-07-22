شكرا لقرائتكم خبر عن "تطمن" تقدم خدماتها لـ2325 مستفيداً في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وتُقدم خدمات عيادة "تطمن" من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبوموسى، بالإضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام .
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
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