شكرا لقرائتكم خبر عن "تطمن" تقدم خدماتها لـ2325 مستفيداً في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

قدمت عيادات "تطمن " في حفر الباطن خدماتها لـ 2325 مستفيداً وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وتُقدم خدمات عيادة "تطمن" من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبوموسى، بالإضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام .

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.