شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: زراعة القمح بدلاً من الأعلاف توفر 25% من المياه والان نبدء بالتفاصيل

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظمها الله، على موافقة مجلس الوزراء بشراء المؤسسة العامة للحبوب القمح من المزارعين، في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء لمدة 5 سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام.

وأضاف : سيساهم هذا القرار بتوفير كميات إضافية من المياه الجوفية غير المتجددة، بإحلال مساحات الأعلاف المزروعة بزراعة القمح الذي يستهلك 25% فقط من المياه مقارنة باستهلاك الأعلاف، إلى جانب المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل المخاطر الناجمة عن توقف الإمدادات من الخارج نتيجة لأي ظرف. وسنعمل دائما بحول الله على الموازنة بين استهلاك المياه وضمان استدامتها، وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي.