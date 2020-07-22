شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: زراعة القمح بدلاً من الأعلاف توفر 25% من المياه والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف : سيساهم هذا القرار بتوفير كميات إضافية من المياه الجوفية غير المتجددة، بإحلال مساحات الأعلاف المزروعة بزراعة القمح الذي يستهلك 25% فقط من المياه مقارنة باستهلاك الأعلاف، إلى جانب المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل المخاطر الناجمة عن توقف الإمدادات من الخارج نتيجة لأي ظرف. وسنعمل دائما بحول الله على الموازنة بين استهلاك المياه وضمان استدامتها، وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي.
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