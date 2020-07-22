هاني شاكر على شاهد VIP في سهرة الخميس 

2020-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

استمراراً لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، تواصل “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة، بالتعاون مع “روتانا للصوتيات والمرئيات”، والمكتب الفني في “مجموعة MBC” برنامج حفلات الصيف تحت شعار “مكمّلين معاكم”، والتي تبثّ حصرياً عبر “شاهد VIP” لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي.

Advertisements

في هذا السياق، يطل الفنان الكبير هاني شاكر في حفل مباشر يُبثّ حصرياً عبر منصة “شاهد VIP” مساء الخميس 23 يوليو تمام العاشرة ليلًا بتوقيت السعودية.

ولجرعة مضاعفة من الترفيه، يُجري الإعلامي علي العلياني من “مجموعة MBC” – الذي يتولّى تقديم الحفلات – مقابلة مع أمير الغناء العربي، كما يروق لعشاقه تسميته، وذلك قبل بدء الحفل وخلاله.

المزيد

جديد الأخبار