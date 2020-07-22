شكرا لقرائتكم أمانة القصيم تطلق برنامج أضاحي التطوعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-22 أمانة القصيم تطلق برنامج أضاحي التطوعي متابعات الخليج 365 - القصيم Advertisements أطلقت أمانة منطقة القصيم مبادرة تطوعية تستهدف إشراك المجتمع المحلي بالأعمال التطوعية لأعمال تنظيم الباعة والمتسوقين بمدينة الأنعام بمدينة بريدة خلال موسم الأضاحي، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا. ودعت أمانة منطقة القصيم الراغبين بالمشاركة في برنامج أضاحي التطوعي إلى المبادرة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية هنا وتنطلق المبادرة يوم غد الخميس 2 ذي الحجة ولمدة (8) أيام لفئة الرجال بمدينة الأنعام بمدينة بريدة ، من الساعة الخامسة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.



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