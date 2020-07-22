إغلاق مقهى في الطائف يُعِد المشروبات بمواد منتهية الصلاحية

2020-07-22

متابعات الخليج 365 - الطائف

أغلقت أمانة مدينة الطائف مقهى مخالفاً يقوم بإعداد المشروبات بمواد منتهية الصلاحية، كما ضبطت مواد فاسدة داخل المقهى.

وأوضحت الأمانة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال جولة ميدانية قام بها مراقبو الإدارة العامة للأسواق على الأنشطة التجارية بالأسواق ومراكز التسوق.

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كما نفذت بلدية الشفا الفرعية جولات رقابية مسائية على المطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة ومحلات التموينات ورصدت تجاوزات صحية ومخالفات للإجراءات الوقائية.

وأسفرت جهود أمانة الطائف المتواصلة عن ضبط مخالفات للاشتراطات الصحية، وسوء حفظ وتخزين الأطعمة، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، خلال برنامج الجولات الرقابية المكثفة لبلدية غرب الطائف الفرعية على المخابز والمطاعم ومحلات بيع التميس والبوفيهات.

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