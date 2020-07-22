، من دهانات الجزيرة.. "نوتس كلير" دهان يحوّل كل شيء إلى سبورة دون المساس بالألوان ،

محمد بن مسعود - الدمام - وداعًا للسبورة التقليدية.. يُستعمل على ما حولنا من مكونات خشبية أو معدنية

مجددًا تحرز "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قفزة نوعية على صعيد أداء تقنياتها وابتكاراتها أدوارًا وظيفية عصرية تتجاوز المفاهيم والأفكار النمطية، وتُفسح المجال في مختلف الأماكن لاستثمار مثالي للمكونات والجدران؛ فما هي إلا أشهر معدودات مرت على طرح منتجها الفريد "نوتس"، الذي كان محطّ أنظار زوار جناحها في معرض البناء السعودي 2019 بالرياض، حتى أتبعته اليوم بابتكارها الجديد "نوتس كلير"، لتقصي بذلك السبورة التقليدية من رياض الأطفال، والمدارس، والجامعات، ومراكز التدريب والتطوير، وقاعات الاجتماعات والمعارض والمؤتمرات، ومكاتب المنشآت والمؤسسات والشركات، وحتى من البيوت أيضًا.

يحول "نوتس كلير" كل شيء في المكان إلى سبورة؛ فهو لا يستخدم على الجدران المدهونة سابقًا قديمة أو جديدة فحسب؛ وإنما يستعمل على ما حولنا من مكونات خشبية أو معدنية مصنوعة من الألمنيوم أو الحديد، وطبيعته الشفافة تحافظ على الملامح والسمات العامة للمكونات والمكان، وتمنع المساس بالألوان؛ لتصبح هذه الأشياء لدى طلائها به قابلة لتدوين الكتابات والأفكار والرسم عليها، وقابلة كذلك لمسح ما جرى كتابته ورسمه بأبسط الطرق وأسهل السبل.

من جهته وصف عبدالله بن سعود الرميح الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" منتج "نوتس كلير" بأنه دهان مائي شفاف، يحوّل الأسطح المختلفة إلى مساحة يمكن الكتابة عليها ومسح ما كتب بكل سهولة وبساطة؛ مضيفًا أنه قابل للتطبيق على الجدران الداخلية والخارجية، وهو قابل للتطبيق على الأسطح الخشبية والحديدية والألمنيوم أيضًا.

ولفت إلى أن "نوتس كلير" ينهي معاناة سيدة المنزل من تَبِعات ما يحدثه أطفالها من آثار غير مرغوبة على الجدران وقطع الأثاث جراء كتاباتهم ورسومهم عليها؛ بل ويشرع المجال للأطفال للكتابة والرسم والإبداع في محيطهم المنزلي دون أخذ حيز من المكان؛ مما يتيح استغلال المساحات على نحو أفضل، علاوة على أنه يوسع الآفاق أمام فِرَق العمل في مختلف المواقع والقطاعات لإطلاق العنان لأفكارهم وإبداعاتهم بغير حدود.

وأشار إلى توافر خصائص مهمة في هذا الدهان تؤهله للاستخدام داخليًّا وخارجيًّا، وللإسهام في إطالة عمره الافتراضي، والتماشي مع المعايير البيئية، كمقاومته لالتصاق مواد الكتابة والرسم، ومتانته العالية، ولصوقيته الممتازة على الأسطح الجديدة والمدهونة قديمًا، ومرونته العالية، وقابليته للغسيل، ومقاومته للمواد الكيميائية، ورائحته المنخفضة لتدني محتوى المواد العضوية المتطايرة فيه.

وعن طريقة إزالة الكتابات والرسوم التي يجري كتابتها ورسمها على "نوتس كلير" أوضح الرميح أنها سهلة للغاية، وتعود لنوع الأقلام المستخدمة، فكتابات ورسوم أقلام السبورة تتم إزالتها بممسحة السبورة أو بقطعة قماشية أو بمناديل ورقية ناعمة، ويمكن استخدامها مبللة إن لزم الأمر، أما بالنسبة لكتابات ورسوم أقلام الكتابة الثابتة والبخاخات، فيُستعمل المزيل "نوتس ووش"، ثم تجرى عملية المسح مباشرة بقماش نظيف وجاف، ويغسل السطح بالماء فور إزالة الكتابة والرسم.

يتوفر المنتج في معارض "دهانات الجزيرة" المنتشرة في المملكة، وعند طلبه أونلاين عبر الموقع الإلكتروني للشركة، مع خدمة التوصيل أيضًا، ويمكن الاطلاع على أنظمة تطبيقه والفيديوهات التعليمية المتوفرة عنه في موقع الشركة على الإنترنت https://ajp.sa/Notes، وفي منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن "دهانات الجزيرة" تقود سوق الدهانات بابتكاراتها المتنوعة وحلولها المبتكرة، وتوفيرها أنظمة طلاء متكاملة للبناء معتمدة عالميًّا، تلبي حاجات عملائها ورغباتهم وتذلل ما يواجهون من تحديات لدى التفكير في طلاء منازلهم ومكاتبهم ومشاريعهم العمرانية، وتنسجم مع التوجهات الحديثة في العالم على الصعيد المعماري في جوانب الصحة والسلامة والبيئة.

دهانات الجزيرة