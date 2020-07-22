شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر بصدد التعاقد لتوفير التأمين ضد الغير على مركباتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت تقارير بأن هيئة الهلال الأحمر بصدد التعاقد مع شركة مختصة لتوفير تأمين ضد الغير على مركباتها خلال العام الميلادي الجاري. كشفت تقارير بأن هيئة الهلال الأحمر بصدد التعاقد مع شركة مختصة لتوفير تأمين ضد الغير على مركباتها خلال العام الميلادي الجاري. وجاء ذلك بعد مطالبات من منسوبي هيئة الهلال الأحمر بالتأمين على سيارات الهيئة . ويذكر أن مجلس الشورى كان قد أصدر في عام 2018 قرارا طالب فيه هيئة الهلال الأحمر بتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع مستوى وجودة الخدمة المقدمة ويقلل من التكاليف، وطالبها بوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية والتنسيق في هذا الشأن مع القطاع الصحي.

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