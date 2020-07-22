شكرا لمتابعة خبر عن بال‏فيديو.. شاب يشتهر بتقليد أصوات كبار المقرئين بدومة الجندل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

اشتهر شاب في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، بتقليد أصوات كبار المقرئين منذ طفولته والإبداع في فن الخطوط.

وقال الشاب، في تقرير لقناة "الإخبارية" : " بدايتي كانت بالمتوسط حينما كان المدرس يقرأ ويطلب من أحد أن يكمل خلفه فأقوم وأقرأ بنفس الترتيل"؛ مضيفًا: " ما اكتشفت أنها موهبة إلا بالثانوية وكانت بدايتي في تقليد الأصوات مثل عبد الرحمن السديس" .

وتابع الشاب الموهوب: " الجماعة بالحارة كانوا يطلبون مني تقليد أصوات المقرئين، والهواية التانية بعد تقليد الأصوات هي الخط التشكيلي والحمد لله عملت بأنواع الخطوط وهذه الهواية لها أكثر من 20 سنة.. وأقرب لوحة إليّ هي لوحة خادم الحرمين الشريفين ".