شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توضح حالات تقديم الخدمات خلال عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الأربعاء انها تقدم خدماتها خلال اجازة عيد الأضحى المبارك للحالات الإستثنائية .
وقالت "الجوازات " ان تقديم الخدمات مستمر للحالات الطارئة والغير قابلة للتأخير التي لا يمكن اتمامها عبر منصة أبشر .
جاء ذلك رداًعلى مستفيد تساءل حول عدم إتمام طلبه على " أبشر " وإمكانية عمل "الجوازات " خلال عيد الأضحى المبارك .
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