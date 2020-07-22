شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توضح حالات تقديم الخدمات خلال عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الأربعاء انها تقدم خدماتها خلال اجازة عيد الأضحى المبارك للحالات الإستثنائية .

وقالت "الجوازات " ان تقديم الخدمات مستمر للحالات الطارئة والغير قابلة للتأخير التي لا يمكن اتمامها عبر منصة أبشر .

جاء ذلك رداًعلى مستفيد تساءل حول عدم إتمام طلبه على " أبشر " وإمكانية عمل "الجوازات " خلال عيد الأضحى المبارك .