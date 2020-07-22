شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات الإجتماعية: إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام الخميس 2 ذو الحجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، بأن إجازة عيد الأضحى المبارك، ستبدأ بنهاية دوام الخميس 2 ذو الحجة 1441هـ. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، بأن إجازة عيد الأضحى المبارك، ستبدأ بنهاية دوام الخميس 2 ذو الحجة 1441هـ. وتابعت المؤسسة عبر حسابها "تويتر" بأن العودة للعمل سيكون الأحد 19 ذو الحجة 1441هـ.

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