بالصور.. أمانة الطائف تغلق مقهى مخالف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): أغلقت أمانة الطائف مقهى مخالف، بعد ضبطه يقدم مشروبات بمواد منتهية الصلاحية وضبط مواد فاسدة. أغلقت أمانة الطائف مقهى مخالف، بعد ضبطه يقدم مشروبات بمواد منتهية الصلاحية وضبط مواد فاسدة. وأوضحت الأمانة عبر حسابها "تويتر" بأنها خلال جولة ميدانية لمراقبي الإدارة العامة للأسواق على الأنشطة التجارية بالأسواق ومراكز التسوق، تم ضبط المقهى وبالتفتيش تم العثور على مواد منتهية الصلاحية تستخدم في تقديم المشروبات. Advertisements

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