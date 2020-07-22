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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: حالة مطرية صيفية مستمرة وأمطار على عسير وجازان (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، عن استمرار الحالة المطرية الصيفية على المملكة، اليوم الأربعاء.
وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم الأربعاء الحالة المطرية الصيفية مستمرة ومتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق عسير وجازان " .
وأضاف "المسند" : " متوقع أن تنشط رياح البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الحارة والجافة على وسط السعودية، وقد تثير بعض الغبار. .. والله أعلم " .
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