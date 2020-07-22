شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة تدعو المتواجدين في إندونيسيا بتأشيرات سياحية للمغادرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جاكرتا (صدى):دعت سفارة المملكة في إندونيسيا جميع المواطنين المتواجدين هناك بتأشيرات سياحية ولم يتم تمديدها بضرورة مغادرة البلاد في موعد اقصاه 13 اغسطس 2020 وذلك وفقا لتعليمات السلطات الإندونيسية .
وأكدت السفارة في بيان لها اليوم الأربعاء ان من لم يغادر يعتبر ومخالف وعرضة للغرامة المالية ، .
كما دعت السفارة المواطنين السعوديين غير المقيمين بإقامة نظامية مغادرة اندونيسيا قبل ذلك التاريخ .والتواصل عبر الأرقام التاليه:
هاتف السفارة 00622128094000 شؤون السعوديين 00628553003000
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