شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة تدعو المتواجدين في إندونيسيا بتأشيرات سياحية للمغادرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جاكرتا (صدى):

دعت سفارة المملكة في إندونيسيا جميع المواطنين المتواجدين هناك بتأشيرات سياحية ولم يتم تمديدها بضرورة مغادرة البلاد في موعد اقصاه 13 اغسطس 2020 وذلك وفقا لتعليمات السلطات الإندونيسية .

وأكدت السفارة في بيان لها اليوم الأربعاء ان من لم يغادر يعتبر ومخالف وعرضة للغرامة المالية ، .

كما دعت السفارة المواطنين السعوديين غير المقيمين بإقامة نظامية مغادرة اندونيسيا قبل ذلك التاريخ .والتواصل عبر الأرقام التاليه:

هاتف السفارة 00622128094000 شؤون السعوديين 00628553003000