شكرا لمتابعة خبر عن فيديو توعوي يحذر من خطورة التدخين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مبادرة " عش بصحة " التابعة لوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن فيديو توعوي تحذر فيه من خطورة التدخين وأثره على حياة الفرد.

وأظهر الفيديو التوعوي، مشاهد تمثيلية تكشف وقائع حدثت مع مدخنين منهم من دفعه إدمان التدخين لقتل والده وأخرى جعلها لا تمارس واجبات الأمومة فغرق ابنها في المسبح وآخر تدهورت صحته ورئتيه.

وعلقت مبادرة "عش بصحة" عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، على مقطع الفيديو، قائلة: " ‏تمر سنوات التدخين عليك كثوان، اتخذ قرارك الآن قبل أن تختنق بالتسويف".