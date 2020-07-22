تجديد إيفاد 330 معلم سعودي للتدريس في مدارس وأكاديميات المملكة في الخارج

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التعليم تجديد إيفاد 330 معلم سعودي للتدريس في المدارس والأكاديميات أعلنت وزارة التعليم تجديد إيفاد 330 معلم سعودي للتدريس في المدارس والأكاديميات السعودية في الخارج للعام الدراسي المقبل 1441 – 1442 هـ . ووجهت وزارة التعليم مدراء المدارس والأكاديميات السعودية بالخارج بإشعار المعلمين المرشحين وإشعار إدارات التعليم في المناطق التي يتبعها المعلمون الموفدون ، وإشعار الإدارة العامة للتعليم بتاريخ تسلم العمل لكل معلم واسماء افراد اسرته المرافقين له . ولا يتم قبول اعتذار المعلم عن العمل بعد مباشرة العمل حتى نهاية العام الدراسي ، ويتم إنهاء عقده في الحالات التالية: Advertisements 1- مغادرة البلد الموفد إليه قبل الإستئذان من رئيسه المباشر والإدارة العامة للتعليم بالخارج . 2- التأخر عن مباشرة العمل لمدة 10 أيام من تاريخ بدء العمل . 3- مخالفة الأنظمة في البلد الموفد إليه .

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