شكرا لمتابعة خبر عن آلية استجئار الهيئات الحكومية للعقارات وشروط خاصة لوحدة الـ 200 ألف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اشترطت الهيئة العامة للعقار على الجهات الحكومية ضرورة إبلاغ الهيئة حال تجاوز ثمن الوحدات التي سيتم استئجارها 200 ألف ريال لأخذ موافقة الهيئة .

وإذا كانت الوحدة في حدود النسب المقررة " أقل من 200 الف ريال " يصدر قرار الإيجار من الوزير او من يفوضه او رئيس المصلحة او من يفوضه وإذا كانت أعلى من النسب المقررة أعلى من 200 الف ريال " يتم إبلاغ وزارة المالية والهيئة العامة للعقار.

كما يجب اشترطت الهيئة على الجهات الحكومية الإلتزام بقيود الإيجارات وهي :

Advertisements

1- عدم الإيجار إلا في الحاجة الماسة .

2- الإلتزام بالقواعد النظامية عند الإخلاء والإيجار .

3- ان تكون المساحة مناسبة للغرض من الإيجار .