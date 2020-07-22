شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تروي قصة تعرضها للتعنيف من والدها ومحاولاته تشويه صورتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة فتاة سردت تعرضها للتعنيف من والدها وتقدمها بشكوى رسمية ضده؛ حيث دشن المغردون هاشتاجًا بعنوان "انقذوا تهاني" في دعوة منهم للتعاطف معها وحمايتها من والدها.

وقالت الفتاة في منشور تداوله نشطاء تويتر: "أنا تهاني المعنفة من قبل والدها.. انا اللي طلعت من ىالبيت بدون علم أهلي علشان أروح واشتكي عليه في وزارة الخدمة المدنية في القسم النسائي وللاسف بعد ما خرجت من البيت للوزارة هذي ابويه قدم بلاغ تغيب وكان بعد خروجي من البيت بساعة او ساعتين بتاريخ 30/ 11/ 1441 تقريبًا ما أعطيت الشخص اللي كلمني أي معلومة عني غير أني رحت اشتكي ع أبويه في حقوق الإنسان".

وتابعت المواطنة الشابة: " أنا اليوم طلعت من البيت وأنا مضطرة وعشان أخذ حقي دخلوني القسم ولا أعطوني فرصة أقول اللي عندي وأثبت أنو معنفنا انا وأخواتي ولا طلبوا شهادة أهلي اكتفوا أنهم يستمعوا لأبويه اللي ظالمني ويقول كلام مو في الواقع أصلا علشان يطلع نفسوا الصح ويذكر قصة صارت معايا من 9 سنين.. أني قد طلبت من شخص يجيب لي أغراض لما البيت وشافوا عند باب بيتنا ".

وأضافت: " ومسك الولد وبهدلوا وسجنوا باتهامات باطلة وأصلا الأدنى دا اتقدم لي وأبوية رفضوا وما زال من 9 سنين يتكلم عن دا الموضوع علشان يطلعني بصورة مشوهة لكن حسبي الله ونعم الوكيل طلعت عشان أخذ حقي وحق أخواتي وكنت مع قريباتي ورحت للقسم وكلي ثقة أن حقي ما يضيع بس للأسف حقي راح وبتسجن "، فيما لم يصدر أي تصريح بشأن حقيقة تلك الواقعة المتداولة.