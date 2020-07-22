شكرا لمتابعة خبر عن «النيابة العامة»: باشرنا قضايا تضمنت نشر الشائعات وبث الهلع بشأن الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث باسم النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة باشرت عدداً من القضايا التي تنطوي على جرائم معلوماتية، تضمنت نشر الشائعات وبث الهلع بشأن الجائحة.

وأكد الدكتور ماجد الدسيماني، على أهمية الابتعاد عما يخالف الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة هذه الجائحة، ومنها الحذر من نشر الشائعات، والهلع، ومخالفة الإجراءات الاحترازية، وعدم الانسياق وراء معلومات مجهولة المصدر هدفها زعزعة الثقة في الجهود المبذولة التي تقوم بها الأجهزة الحكومية، بحسب حواره مع صحيفة "عكاظ" .

وقال متحدث النيابة العامة، أن المجتمع في غاية الانضباطية من حيث اتخاذ التدابير والاحترازات المساعدة على عدم الانجرار إلى ممارسات تنطوي على مخالفات تستوجب العقوبة النظامية، مضيفًا: " وجدنا المجتمع معيناً ومساعداً في رفع الوعي النظامي " .