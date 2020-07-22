شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير تضبط مطعما يجهز مواد غذائية فاسدة بدورات المياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أعلنت أمانة منطقة عسير ضبطها مطعم يجهز مواد غذائية فاسدة بدورات المياه في مدينة أبها .

وقالت أمانة المنطقة عبر حسابها "تويتر" بأن فرق الطوارئ والرقابة المسائية، التابعة لأمانة عسيرضبطت أحد المطاعم بمدينة أبها، تديره مجموعة من العمالة، التي استغلت إحدى المباني المغلقة المجاورة، لتخزين المواد الغذائية الفاسدة.

وأوضحت بأن المضبوطات 32 كرتونة لحوم الدجاج التالفة، 19 كجم خضروات فاسدة، 200كجم دقيق، ضبط لحوم حمراء متعفنة.