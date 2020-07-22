- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير تضبط مطعما يجهز مواد غذائية فاسدة بدورات المياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):أعلنت أمانة منطقة عسير ضبطها مطعم يجهز مواد غذائية فاسدة بدورات المياه في مدينة أبها .
وقالت أمانة المنطقة عبر حسابها "تويتر" بأن فرق الطوارئ والرقابة المسائية، التابعة لأمانة عسيرضبطت أحد المطاعم بمدينة أبها، تديره مجموعة من العمالة، التي استغلت إحدى المباني المغلقة المجاورة، لتخزين المواد الغذائية الفاسدة.
وأوضحت بأن المضبوطات 32 كرتونة لحوم الدجاج التالفة، 19 كجم خضروات فاسدة، 200كجم دقيق، ضبط لحوم حمراء متعفنة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تضبط مطعما يجهز مواد غذائية فاسدة بدورات المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.