بالفيديو..مشاجرة وضرب بالعصي بين وافدين بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): وثق مقطع فيديو نشوب مشاجرة عنيفة في حي الإسكان بجدة، بين مجموعة من الوافدين. وثق مقطع فيديو نشوب مشاجرة عنيفة في حي الإسكان بجدة، بين مجموعة من الوافدين. وأظهر المقطع استخدام أطراف المشاجرة العصي والحديد للاعتداء بالضرب على بعضهم البعض. وطالب متداولو المقطع الجهات المختصة بالقبض على المشاركين في المشاجرة وتوقيع العقوبات اللازمة بحقهم.

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