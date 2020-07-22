شكرا لمتابعة خبر عن تعافي مريضين زراعة قلب من فيروس كورونا في مركز الأمير سلطان للقلب بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نجح مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة في معالجة مريضين زراعة قلب أصيبا بفايروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) .

المريض الأول إمرأة خمسينية سبق أن أجري لها عملية زراعة قلب ناجحة قبل ستة أشهر قد تعرضت لإلتهاب رئـوي وهبوط في التنفس حـادين نتيجـة إصابتها بفايـروس كـورونا المستجـد ( كوفيد19 ) حيث تم تنويمها في العناية المركزة للقلب و وضعت على جهاز التنفس الصناعي بعد اصابتها بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة الشديدة بسبب فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) و تم علاجها ب المضادات اللازمة للقلب المزروع للحفاظ على القلب ومنع الرفض .

وبفضل من الله عز وجل ثم بجهود الطاقم الطبي القائم على حالتها فقد تعافت المريضة من إلتهاب فايروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وغادرت المركز وهي بصحة وعافية وتمارس حياتها بشكل طبيعي .

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كما قام المركز بإدخال مريض شاب يبلغ من العمر 14 عاماً سبق له أن أجرى عملية زراعة قلب ناجحة قبل عام إلى العناية المركزة بعد أن أصيب بورم لمفاوي وإلتهاب فايروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) .

حيث حيث تم تنويمه في العناية المركزة للقلب و علاجه بمضادات الفايروسات مع الإستمرار في الأدوية المثبطة للمناعة للحفاظ على القلب وبفضل من الله عز وجل تم شفاؤه من فايروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و غادر العناية المركزة وبدأ في تلقي العلاج الكيماوي للورم الليمفاوي .

ويأتي ذلك نتيجة لما يحتويه المركز من كوادر مؤهلة تاهيلاً عالياً وأجهزة طبية متطورة تضاهي مثيلاتها في المراكز الطبية العالمية .