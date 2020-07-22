شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: تجاوزنا ثلثي الحر ومعدلات الأمطار ستزيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أنه تم تجاوز ثلثي فترة ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الحصيني: " تجاوزنا ثلثي الحر و بقي الثلث سهيل في 1442/1/5هـ يوافق 24 أغسطس " .

وأضاف: " معدلات الأمطار متوقع ان تكون أعلى من معتدلاتها السنوية إن شاء الله على المناطق الجنوبية والله أعلم " .

ونصح الحصيني من لديه رغبة في الأجواء الجميلة بالذهاب إلى الجنوب.