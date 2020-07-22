شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: تجاوزنا ثلثي الحر ومعدلات الأمطار ستزيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أنه تم تجاوز ثلثي فترة ارتفاع درجات الحرارة.
وقال الحصيني: " تجاوزنا ثلثي الحر و بقي الثلث سهيل في 1442/1/5هـ يوافق 24 أغسطس " .
وأضاف: " معدلات الأمطار متوقع ان تكون أعلى من معتدلاتها السنوية إن شاء الله على المناطق الجنوبية والله أعلم " .
ونصح الحصيني من لديه رغبة في الأجواء الجميلة بالذهاب إلى الجنوب.
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