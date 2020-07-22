شكرا لمتابعة خبر عن شروط إصدار الأم سجل للأسرة خاص بها عبر " أبشر " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أتاحت منصة " أبشر " للأمهات إمكانية إصدار سجل للأسرة خاص بها، وذلك وفق عدد من الشروط.
ومن بين هذه الشروط أن تكون مقدمة الطلب متزوجة أو أرملة أو مطلقة، ويوجد لديها فرد أسرة واحد على الأقل، وأن تكون مسجلة في العنوان الوطني " واصل " .
وأوضحت المنصة أنه في حال صدر سجل للأسرة مسبقًا فلن يصدر سجل جديد، إلا في 3 حالات: وجود تغيير في حالة مقدمة الطلب -أو تغيير في عدد أفراد الأسرة -أو تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة.
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