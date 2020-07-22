شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..سائق سطحة متهور كاد يتسبب في أكثر من حادث بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو، تهور سائق " سطحة " في أحد الطرق الرئيسية بالرياض. وثق مقطع فيديو، تهور سائق " سطحة " في أحد الطرق الرئيسية بالرياض. وأظهر المقطع قيادة سائق الشاحنة بسرعة متهورة، وكاد يتسبب في أكثر من حادث على الطريق. وقام السائق بالتضييق على المركبات، غير ملتزمًا بالمسافة الآمنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..سائق سطحة متهور كاد يتسبب في أكثر من حادث بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.