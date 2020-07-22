الطيران السعودي يتحدث حول موعد استئناف الرحلات الدولية

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، يوم أمس الثلاثاء، بأنه لا يوجد موعد محدد لاستئناف الرحلات الدولية

وأكدت الهيئة في بيان، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على أن القرار يأتي وفقا لتقييم الجهات المختصة.

وأهابت الهيئة بالجميع أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت قد أوقفت السعودية، في 9 مارس الماضي، رحلات الطيران الدولية، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا .، وبعد 71 يوما، أعادت الرحلات الجوية الداخلية في 11 مطارا من أصل 28 في مختلف أنحاء المملكة، يوم 31 مايو.

والجدير بالذكر أن وصل إجمالي المصابين بالوباء في السعودية إلى 255 ألفا و825 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2557.