مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن 74 وظيفة متنوعة في 3 مناطق

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يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر (74) وظيفة متنوعة (إدارية وصحية وفنية وتقنية) للرجال والنساء حملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:

الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض:

– مساعد اداري ثاني

– فني اجهزه ثاني

– مساعد مندوب مشتريات (عدد 2)

– استشاري مساعد عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس

– استشاري مساعد جراحة و زراعة الكلى والبنكرياس

– مساعد إستشاري أمراض الدم لأورام الاطفال

– استشاري مساعد علاج الأورام الإشعاعي

– مساعد رئيس تمريض (عدد 2)

– استشاري مشارك عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس

– استشاري مشارك أمراض زراعة الكبد للبالغين

– استشاري مشارك علم الأشعة

– نجار أول

– رئيس قسم الأشعة

– منسق أبحاث سريرية (عدد 2)

– استشاري الحساسية والمناعة

– استشاري تخدير

– استشاري جراحة قلب

– استشاري قلب

– استشاري الحالات الحرجة

– استشاري طب العائلة

– استشاري جهاز هضمي

-استشاري عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس

– فني غسيل وازالة البقع

– كهربائي ثاني

– محلل حوسبه المستخدم النهائي

– منسق صحه البيئة

– متابع ثالث

– فني تصنيع

– فني مشاتل

– سكرتير أول

– عامل نظافة

– مستشار قانوني ثاني

– مشارك اداري

– مدير المشتريات

– صيدلاني أول

– صيدلاني ثاني (عدد 3)

– اخصائي علاج طبيعي

– أخصائي العلاج بالاشعة

– مساعد أبحاث

– كبير مندوبي المشتريات (عدد 2)

– كبير أخصائيي تروية قلبية

– كبير فنيي الكهرباء

– كبير محللي تقارير المؤسسة

– مساعد فني تخطيط

– أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الامداد والتموين

– مشغل معالجة مياه ثاني

الوظائف الشاغرة في مدينة جدة:

– استشاري مشارك جراحة الاعصاب

– استشاري أمراض معدية

-صيدلاني أول

– ممثل أول خدمات دعم الأشعة

– ممرض ثالث (عدد 6)

– مشرف المستودعات

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الوظائف الشاغرة في المدينة المنورة:

– مساعد إستشاري أمراض الدم /لأورام الاطفال

– استشاري مساعد طب الطوارئ

– استشاري قلب

– استشاري أمراض الدم وزراعة نخاع العظم

– استشاري قنوات الكبد والبنكرياس

– استشاري عناية مركزة

– مستشار تنفيذي

– مدير الجدولة الجراحية و إدارة البيانات

– منسق منتجات

– أخصائي علاج تنفسي

– كبيرالتقنيين الطبيين

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الفرع ومسمى الوظيفة المطلوبة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/38GFaNz

