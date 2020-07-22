شركة التدريع للصناعات العسكرية تعلن وظائف بالموارد البشرية والتوظيف

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تعلن شركة التدريع للصناعات العسكرية (أول شركة سعودية في مجال الصناعات العسكرية) عن توفر وظائف إدارية في مجال الموارد البشرية والتوظيف بمدينة (الرياض) لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

– أخصائي توظيف (Recruitment Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) مع إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل خبرة سابقة في نفس المجال.

الوصف الوظيفي: تحديد مصادر الوصول إلى المؤهلين والعمل كوسيط بين المرشحين ومدراء التوظيف وتنسيق عملية التوظيف من البداية للنهاية.

– مشرف موارد بشرية (Human Resources Supervisor)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) مع إجادة اللغة الإنجليزية وخبرة سابقة في مجال الموارد البشرية.

الوصف الوظيفي: الإشراف على عقود وملفات الموظفين والحضور والإجازات وكشف الرواتب والتأمينات وإجراءات انتهاء الخدمة والاستقالة والتقاعد.

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نبذة عن الشركة:

تأسست شركة التدريع للصناعة في عام ٢٠٠٣ تحت مسمى شركة العربة للصناعة حتى تغير مسماها في عام ٢٠١٥ الى مسماها الحالي، وهي احدى شركات مجموعة العربة القابضة. تعتبر شركة التدريع هي أولى الشركات السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والحربية في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في مجال صناعة العربات المصفحة والمدرعات.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:https://bit.ly/32Ivva0

