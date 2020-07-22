︎ : .

يعلن بنك التنمية الاجتماعية (مركز دلني للأعمال) عن طرح دورة تدريبية عن بعد بعنوان (التسويق الإلكتروني) مع شهادت حضور مجانية للمشاركين على النحو التالي: موعد الدورة: تقام الدورة غداً الأربعاء 1441/12/1هـ (الموافق 2020/7/22م) الساعة 7:00 مساءاً (عبر منصة zoom). محاور الدورة: – مفهوم التسويق الرقمي.

– الفرق بين التسويق الرقمي والتقليدي.

– مميزات التسويق الرقمي.

– منصات التسويق الرقمي. الفئات المستهدفة: Advertisements – العاملون في القطاع الغير ربحي.

– الأسر المنتجة.

– أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

– رواد الأعمال. نبذة عن المركز: تم إنشاء مركز دلني للأعمال بالرياض في الربع الأول لعام 2016 م وذلك لتحقيق الرؤية الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية ليقوم بتقديم حزمة من الخدمات غير المالية لأصحاب المنشآت الصغيرة والتي تتنوع مابين التدريب والاستشارات والإرشاد. طريقة التسجيل: يبدأ التسجيل من اليوم الثلاثاء 1441/11/30هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/2WIhll7 #التدريب_عن_بعد تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية يعلن دورة مجانية عن بعد في التسويق الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.