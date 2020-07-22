المدفوعات السعودية توقع اتفاقية لتمكين قبول بطاقاتها البنكية من خلال “مدى”

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وقعت المدفوعات السعودية اتفاقية شراكة مع شركة JCB، بهدف تمكين قبول بطاقاتها من خلال نظام المدفوعات الوطني “مدى”، وذلك كجزء من جهود مؤسسة النقد العربي السعوي (ساما) المتواصلة في فتح المجال لشركات وأنظمة الدفع العالمية في دخول السوق المحلي من أجل دعم إستراتيجية المؤسسة في إثراء بيئة المدفوعات في المملكة وتقديم وسائل دفع حديثة بما يسهم في تقليل النقد المتداول علاوةً على رفع مستوى المنافسة في هذا القطاع بالإضافة إلى اتساقه مع أهداف رؤية المملكة 2030 في خدمة زائري المملكة لغرض السياحة أو الترفيه وتوفير مختلف خيارات الدفع لهم.

وستسهم هذه الشراكة في تمكين شبكة مدى من قبول المدفوعات التي تتم عبر بطاقات JCB، حيث يمكن للبنوك السعودية التعرف على بطاقات JCB عبر نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، كما يمكن لحاملي بطاقات JCB الاستفادة منها في أسواق بلدان العالم الإسلامي.

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وتعتزم شركة JCB افتتاح مكتب لها في العاصمة السعودية الرياض،حيث تأتي هذه الخطوة انعكاساً لالتزام الشركة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، إضافة إلى حرصها في تعزيز تواجدها في السوق السعودي.

وبين المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية الأستاذ زياد اليوسف أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقة نحو تعزيز البنية التحتية لقطاع المدفوعات الرقمية في المملكة، من خلال إتاحة المزيد من الخيارات لدى عملاء البطاقات المصرفية، وهو الأمر الذي تجسده شراكتنا مع JCB، حيث تتيح هذه الشراكة تمكين شبكة مدى من قبول بطاقات JCB، عند عمليات الشراء التي تتم عبر نقاط البيع، وهو الهدف ذاته الذي نسعى إليه في سبيل تحويل مجتمعنا إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد الورقي.

من جانبه أكد رئيس شركة JCB يوشيكي كانيكو على المكانة التي تمثلها المملكة كأكبر سوق لنا في المنطقة، حيث باتت تحظى باهتمام واسع من قبل محبي السفر، لاسيما حاملي البطاقات من شركتنا، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحقيق رؤيتها 2030، التي تمثل زاوية مشتركة لتعزيز العلاقات والشراكة الوثيقة بين اليابان والسعودية.

