ون بلس تطلق هاتفها المتوسط Nord بمواصفات نسخ الهواتف الراقية

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كشفت شركة ون بلس رسمياً عن هاتفها الجديد Nord من الفئة المتوسطة الذي يعد الأول للشركة منذ 2015 وقت إطلاق ون بلس X.

Nord الجديد كما تحدث التسريبات بمواصفات مشابهة لهواتف الشركة الراقية التي تم إطلاقها سابقاً؛ يملك الهاتف شاشة OLED قياس 6.44 بوصة بدقة 1080 بكسل ومعدل تحديث 90 هيرتز مع كاميرا سيلفي مزوجة (32،8) ميجا بكسل في شق أعلى الشاشة.

الكاميرا الخلفية بنظام رباعي العدسة الرئيسة منها بدقة 48 ميجا بكسل والثانية واسعة بدقة 8 ميحا بكسل والثالثة للعزل ودقتها 5 ميجا بكسل والأخيرة عدسة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل.

من ناحية العتاد الداخلي فهو يعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 765G يدعم تقنية الجيل الخامس ومتوافق مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x بخيارين 8 و12 جيجا بيات..، أما ذاكرة التخزين الداخلية فهي 128 و 256 جيجا بايت.

فيما يمكل الهاتف بطارية سعة 4115 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط حيث يمكن الهاتف من شحن 70% من إجمالي سعة البطارية في غضون نصف ساعة فقط.

السعر والنوفر في السوق

ون بلس Nord سيطلق في السوق الأوروبي في 4 أغسطس المقبل باللونين الأزرق والرمادي بسعر 399 يورو (حوالي 470 دولار أمريكي ) لنسخة 8GB و128GB رام وذاكرة تخزين بينما النسخة الأعلى 12GB و256GB ستكون بسعر 499 يورو أي (قرابة 594 دولار أمريكي).

