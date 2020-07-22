أدوبي تعمل على تطبيق كاميرا بمساعدة أهم مطوري كاميرات هواتف بكسل

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مارك ليفوي الذي قاد فريق تطوير تقنيات كاميرا هواتف جوجل بكسل ينضم إلى أدوبي بعد رحيله عن جوجل في مارس.

لسنوات طويلة سابقة رأينا هواتف بكسل تتفوق في كاميراتها على غيرها من الهواتف خاصة في التصوير الفوتوغرافي رغم العتاد القليل وقلة عدد العدسات مع الهواتف الأخرى، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى القدرات الذكية التي تمتلكها هواتف جوجل وتحليلها للصور والتي كان خلفها بشكل أساسي المهندس المتميز مارك ليفوي والذي رحل عن الشركة في مارس الماضي بعد مشاكل داخلية على خلفية خيبة الأمل التي سببتها هواتف بكسل 4.

الآن يبدو أن أدوبي ترغب بالاستفادة من مهارات وخبرة ليفوي لمساعدتها على تطوير تطبيق كاميرا عالمي على الهواتف الذكية.

حيث أشارت الشركة لجلب ليفوي للمساهمة في تطوير مبادراتها التي تركز على حوسبة التصوير الفوتوغرافي والعمل على تطوير تطبيق رئيسي.

كان ليفوي قد طور رفقة فريقه العديد من التقنيات المذهلة مع هواتف بكسل والتي اعتمدت على تقنيات الحوسبة والخوارزميات الذكية، بما فيها ميزة الوضع الليلي Night Sight الذي أثار دهشة الجمهور مع بداية إطلاقه لما يوفره من وضوح عالي في التصوير، وكذلك وضع البورتريه المميز، وطريقة استخدام تقنية HDR+ للحصول على صورة واضحة.

ولم تعلن أدوبي بالتحديد عن التطبيق الجديد، لكن بما أنها تمتلك كاميرا بمعظم تطبيقاتها ربما نرى تطبيق يجمع كل المزايا.

يُشار أنه بمارس الماضي، أشارت التقارير لرحيل ليفوي رفقة مدير قسم بكسل ماريو كيروش الذي انضم لشركة Palo Alto Networks.

