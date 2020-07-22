كريم يدمج عنوان3كلمات لتسهيل العثور على المواقع في المملكة العربية السعودية

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أعلنت شركة كريم عن شراكة مع عنوان3كلمات (what3words)، وهي شركة لتقنية المواقع توّفر نظام عنونة دقيق من شأنه تحسين تجربة الانطلاق والوصول لكل من العملاء وقادة المركبات (الكباتن). وستتيح هذه الشراكة لعملاء كريم في المملكة العربية السعودية إدخال عنوان مكوّن من 3 كلمات لموقعهم داخل التطبيق، مما يعني عدم اضطرارهم إلى إدخال عنوان تقليدي طويل أو معقد بعد الآن، فلن يحتاجوا سوى ثلاث كلمات للوصول إلى الموقع الذي يريدونه بالضبط.

يقسم نظام عنوان3كلمات (what3words) كل العالم إلى شبكة من المربعات مساحتها 3 م × 3 م، ويعطي لكل مربع عنوان من 3 كلمات. وعلى سبيل المثال، إذا كنت تزور المكتب الرئيسي لشركة كريم بالرياض، يمكنك ببساطة كتابة إيجاد الثلاث كلمات الخاصة بالمكتب وكتابة ذلك بالتطبيق بدلًا من عنوان 2869 طريق الدمام الفرعي، الشهداء، الرياض 8142 13241، المملكة العربية السعودية الذي يشير إلى المبنى، وكذلك يمكنك حفظ المواقع المهمة لك بتطبيق كريم، كموقع المنزل والعمل والنادي ومطعمك المفضل.

وتعليقًا على هذه الشراكة، يقول كريس شيلدريك، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة عنوان3كلمات: “ستؤدي الشراكة مع عنوان3كلمات إلى جعل التجربة أكثر سلاسة، إذ يتأكد الركّاب من دقة نقطة الانطلاق أو الوصول، دون الحاجة إلى إضافة توجيهات مفصّلة.”

فيما صرح هاشم لاري، المدير العام بالإنابة لكريم السعودية: “نحرص بشكل دائم على تعزيز تجربة عملائنا، وتأتي هذه الشراكة في صلب هذه الجهود لتعزيز تجربة العميل والكباتن في مجال تحديد أدق لموقع الانطلاق أو الوصول.”

تنقل أسهل من أي وقت مع كريم

تقول كريم أن التنقل داخل المملكة العربية السعودية سيصبح الآن أبسط من أي وقت مضى. حيث لن يضطر الكابتن للبحث عن نقطة الانطلاق أو الوصول الصحيحة أو إلى طلب توجيهات إضافية. سواء كان بابًا معينًا، مدخلًا لمركز تسوق، أو مكتبًا، أو حتى زاوية شارع، أو بوابة حديقة. حيث أن السماح للركّاب بإدخال عنوان من 3 كلمات سيجعله أسرع تخطيط ممكن للطريق.

وبهذا الخصوص، تقول الشركة في بيانها: “يحلّ عنوان3كلمات العديد من الصعوبات التي يواجهّا الناس عند صعوبة إيجاد موقع معين. إن استخدام الدبوس الذي يقع في منتصف المبنى يُصعّب معرفة نقطة الوصول الصحيحة. كما يمكن ارتكاب الأخطاء بسهولة عند كتابة عنوان كامل، وغالبًا ما تعرض نقاط الاهتمام نتائج متعددة. تستخدم ميزة الاقتراح التلقائي المدمجة في عنوان3كلمات وظيفة «منع الخطأ» لاقتراح عنوان3كلمات صحيح، حتى إذا اشتملت كلمات البحث على أخطاء إملائية أو غيرها من الأخطاء. سيتوفر إدخال عنوان3كلمات في تطبيق كريم باللغتين العربية والإنجليزية.”

