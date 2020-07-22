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استعرضت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الخطوات اللازمة لبداية مشروع محل لبيع الخضار والفاكهة، وذلك في إطار تشجيعها إقامة مشروعات متاجر الخضار.
وحددت 7 خطوات لبداية المشروع، بدءا من تحديد الموقع ودراسة احتياج الحي الذي يُقام فيه المشروع وعدد المنافسين، ثم استيفاء الاشتراطات الحكومية للنشاط، سواء التنظيمية أو الصحية أو الرقابية، بالإضافة إلى شراء المعدات والمكائن الأساسية للمتجر للحصول على الضمان وتوقيع عقود صيانة للأجهزة.
وتشمل الخطوات تحديد الموردين للشراء اليومي للمنتجات..، ثم وضع آليات ترتيب البضاعة بشكل مناسب وجذاب وتسويقها وتوفير الخدمات المناسبة مثل التوصيل للمنازل ووسائل الدفع الإلكترونية.
وشددت على ضرورة المتابعة المستمرة لجودة المعروضات والتخلص من المنتجات التالفة، وأخيرًا ضبط العمليات الحسابية للمتجر، سواء الفواتير أو رواتب الموظفين وتقديم الإقرارات الضريبية والميزانية السنوية لجهات الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر من التأسيس لممارسة العمل.. كيف تبدأ مشروع محل خضار وفواكه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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