جامعة نجران تعلن نتائج قبول المرحلة الأولى ومواعيد المرحلة الثانية

أعلنت جامعة نجران نتائج القبول الرئيسي للعام الجامعي القادم 1442/1443 للمتقدمين والمتقدمات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، موضحةً موعد القبول للمرحلة الثانية (القبول الاحتياطي).

وأوضح وكيل جامعة نجران الدكتور زهير العمري، أن عدد المقبولين والمقبولات في برامج الجامعة 6558، وفقًا للموقع الإلكتروني للجامعة.

وأكدت جامعة نجران أن تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونيًّا سيكون متاحًا حتى نهاية يوم الخميس 2/12/1441هـ.

موعد القبول للمرحلة الثانية في جامعة نجران

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وأوضحت جامعة نجران عبر موقعها الإلكتروني أنه سيتاح القبول للمرحلة الثانية «القبول الاحتياطي» للفصلين حسب المقاعد المتاحة عبر البوابة الإلكترونية يوم الاثنين 13/12/1441هـ ويستمر حتى يوم الثلاثاء 21/12/1441هـ ، وستكون النتائج يوم السبت 25/12/1441هـ.

وأشار الدكتور العمري وكيل جامعة نجران إلى أن الجامعة قدمت عددًا من الخدمات الإلكترونية؛ حيث تمت الإجابة على 930 طلبًا عبر خدمة استفسار عن القبول، كما تمت معالجة 322 طلبًا إلكترونيًّا للمتقدمين والمتقدمات، إضافةً إلى الرد على 280 اتصالًا هاتفيًّا.

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