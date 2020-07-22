الحصيني يتوقع استمرار الحالة المطرية على جنوب المملكة 3 أسابيع

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية على جنوب المملكة لمدة 3 أسابيع، مشيرًا إلى أن معدلات الأمطار التي ستشهدها المناطق الجنوبية هذا العام ستكون أعلى من معدلاتها السنوية المعتادة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على قناة العربية، إن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة مع وجود فرصة لجريان الأودية، وخاصةً في جازان وعسير والباحة، وتمتد كذلك إلى مكة المكرمة.

واستكمل: «عشنا 5 موجات حارة حتى الآن وبدأنا في الموجة السادسة»، لافتًا إلى أن الموجات تتراوح في العادة بين 6 و9 موجات؛ فإذا كان عددها 6 موجات أو أقل يصبح صيفاً عاديًّا، وإذا كانت أكثر من 8 موجات يصبح صيفًا شديدًا كما هو الحال لموجات البرد في فصل الشتاء.