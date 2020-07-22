اليوم.. الرصد الآلي لمخالفة «التأمين المنتهي» للمركبة يدخل حيز التفعيل

يبدأ تفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، الموافق 22 من يوليو.

وفي وقت سابق صرّح مسؤول في الإدارة العامة للمرور، بأنه سيتم ضبط مخالفات عدم وجود تأمين آليًّا والمقرر العمل به مع بداية شهر ذي الحجة من عام 1441هـ.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أوضحت قيمة الغرامة المالية التي يتطلبها عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.

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وأكدت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد عن 150 ريالًا.

وتنص الآلية أنه عند تسجيل أي مخالفة مرورية على المركبة، يتم فحص سجل المركبة آليًّا، وعندما يتبين عدم وجود تأمين على المركبة، يتم تسجيل مخالفة عدم وجود التأمين، وتم ربط مخالفة عدم وجود تأمين بتسجيل المخالفات للتأكد من استخدام المركبة على الطرق.

ودعت الإدارة العامة للمرور ملّاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة، قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آليًّا، بدءًا من اليوم.