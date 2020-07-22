«الطيران المدني» عن استئناف الرحلات الدولية: لم يُحدَّد موعدها والقرار يخضع لتقييم الجهات المختصة

طالبت بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية
أكدت هيئة الطيران المدني، أنه لم يتم تحديد موعد لاستئناف الرحلان الدولية، لافتة إلى أن القرار سيُتخذ وفق تقييم الجهات المختصة.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت الهيئة: تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محددًا بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية، وأن القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة.
وأهابت هيئة الطيران المدني بالجميع أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.
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